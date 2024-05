BlackRock nomme un gérant pour son équipe d’infrastructure climatique en Nouvelle-Zélande

BlackRock a recruté Will Thomson en tant que managing director et gérant au sein de l’équipe de l’infrastructure climatique en Nouvelle-Zélande, à partir de juillet prochain. Cette nomination suit la déclaration de l’année dernière de la société de gestion américaine annonçant le lancement d’une stratégie axée sur la Nouvelle-Zélande via sa franchise de l’infrastructure climatique.

Will Thomson sera basé à Auckland, où BlackRock a ouvert son bureau cette année. Il sera chargé de rechercher des opportunités d’investissement dans les infrastructures climatiques et de gérer la diligence, la structuration et la clôture des transactions en Nouvelle-Zélande.

Will Thomson arrive de Jarden, où il était responsable de l’origination, de la structuration, de l’exécution et de la gestion des investissements directs en capitaux privés dans ce pays. Auparavant, il a occupé divers postes de responsabilité chez Global Infrastructure Partners à Sydney et à Londres. Il a également travaillé au sein de la division de la banque d’investissement chez Credit Suisse et Jarden.

BlackRock gère l’épargne-retraite des Néo-Zélandais depuis près d’une décennie, comptant des clients tels que des entités souveraines, des fournisseurs de KiwiSaver, le système d’épargne volontaire, ainsi que des gérants de patrimoine et d’actifs, des institutionnels, et des entreprises de courtage.

Tuba Raqshan