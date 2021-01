BlackRock n'a pas tenu ses promesses sur le charbon, estime Reclaim Finance

(NEWSManagers.com) - Il y a un an quasiment jour pour jour, Larry Fink, co-fondateur et dirigeant de BlackRock, annonçait que le leader mondial de la gestion d'actifs allait se transformer en profondeur pour investir de manière plus durable. Selon une étude de Reclaim Finance intitulée " Un an après: BlackRock, toujours accro aux énergies fossiles" que NewsManagers a pu consulter, le gérant américain " reste un investisseur massif dans les entreprises du charbon" . " BlackRock a un gros problème avec sa gestion passive, qui l'expose fortement à des actifs charbon susceptibles de devenir bloqués - des " stranded assets" , expliquent les auteurs de l'étude, dont Lucie Pinson, qui a reçu l'an dernier le prix Goldman pour l' environnement qui récompense chaque année une personnalité qui a œuvré " de manière significative et durable " pour la protection de la planète.

Le rapport note ainsi que la politique de réduction de l'exposition de BlackRock au secteur du charbon a un impact très limité en raison de critères restreints, à la fois en interne et en externe. Ainsi, 17% seulement de l'industrie du charbon est exclue des investissements de BlackRock, selon Reclaim Finance. " Un tiers seulement de ses actifs sont couverts par sa politique d'exclusion du charbon, encore 85 milliards de dollars y sont investis et le groupe n'a aucun critère d'exclusion sur le pétrole et le gaz" , notent les auteurs, qui rappellent que la politique de BlackRock en la matière ne s'applique qu'à sa gestion active, très minoritaire dans ses encours. " Concrètement, cela signifie que BlackRock peut toujours investir dans toutes les entreprises du secteur du charbon dans le monde via ses fonds indiciels" , insiste l'étude.

BlackRock détient par exemple pour 806 millions de dollars en actions et 100 millions de dollars en obligations émises par Glencore, à fin octobre 2020. " Glencore est l'un des plus grands producteurs de charbon au monde, avec une production annuelle d'environ 123 millions de tonnes" , commente Reclaim Finance. De même, le groupe détient 2,5 milliards de dollars dans le capital de RWE, une société d'électricité que Reclaim Finance accuse être le plus grand émetteur de CO2 au monde. Il est aussi exposé à hauteur de 6 milliards de dollars dans le groupe BHP et ses filiales, un groupe minier anglo-australien.

BlackRock, qui s'est associé en France avec un nouveau cabinet de conseil en communication, s'est défendu dans le cadre de la publication de ce rapport en rappelant que " en ce qui concerne les stratégies indicielles, nous offrons à nos clients le choix - grâce notamment à l' offre d'indices ESG la plus vaste du secteur - ainsi que la transparence et l'engagement." En outre, " nous demandons systématiquement à toutes les entreprises de divulguer la manière dont leur modèle économique sera compatible avec la transition vers une économie à faible émission de carbone. Lorsque nous ne constatons pas de progrès suffisants, nous prenons des mesures par le vote. Récemment, nous avons voté contre les directeurs d' Uniper, Fortum, CEZ et PGE, et soutenu la proposition des actionnaires d' AGL Energy. Nous avons publié des bulletins détaillés sur chacun de ces votes, qui expliquent les raisons de notre décision de vote et donnent un aperçu de notre engagement envers l'entreprise."