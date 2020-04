BlackRock lève 5Md$ pour un fonds énergie

(NEWSManagers.com) -

BlackRock a levé 5,1 milliards de dollars pour son fonds Global Energy & Power Infrastructure Fund III dédié aux infrastructures dans l' énergie. La société de gestion dépasse son objectif de 3,5 milliards de dollars et le plafond de 4,5 milliards. Il s' agit de la plus grosse levée de fonds dans l' alternatif réalisée par BlackRock.

Le nouveau fonds a obtenu des engagements de la part d' une cinquantaine d' investisseurs institutionnels de différents pays. Plus de 70 % d' entre eux avaient investi dans le fonds précédent.

Gepif III sera investi dans des trois secteurs principaux : l' énergie, incluant l' électricité produite par des sources renouvelables et le gaz naturel (l' énergie charbon est exclue), le transport et le stockage d' énergie, et les services publics.