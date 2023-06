BlackRock: l'UE autorise une opération au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 16:23

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint des sociétés britanniques Calisen et MapleCo par BlackRock Alternatives Management ('BlackRock'), The Goldman Sachs Group ('Goldman Sachs'), Mubadala Investment Company PJSC ('Mubadala') et Equitix Holdings Limited ('Equitix').



Calisen et MapleCo sont des fournisseurs de compteurs d'énergie actifs au Royaume-Uni. Calisen est actuellement contrôlé conjointement par BlackRock, Mubadala et Goldman Sachs.

MapleCo est actuellement contrôlé uniquement par Equitix.



Mubadala est une société de gestion de placements active dans divers secteurs. Equitix est un investisseur, développeur et gestionnaire de fonds à long terme d'actifs d'infrastructure de base et d'efficacité énergétique.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné que l'entreprise commune aurait des activités réelles ou prévues négligeables dans l'Espace économique européen.