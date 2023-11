BlackRock investit 550 millions de dollars dans un projet de capture de CO2

BlackRock va investir 550 millions de dollars pour le compte de ses clients dans le développement de Stratos, la plus grande usine de capture directe de l’air au monde, située au Texas et créée par le groupe d’énergie Occidental. Par le biais d’un fonds géré par son activité Diversified Infrastructure, la société de gestion américaine a créé une joint-venture avec Occidental via la filiale de ce dernier, 1PointFive, qui détiendra Stratos.

Stratos vise à capturer jusqu’à 500.000 tonnes de CO2 par an. L’usine est déjà construite à 30?% et elle devrait être opérationnelle mi-2025. Le projet devrait employer plus de 1.000 personnes pendant la construction et jusqu’à 75 une fois opérationnelle.