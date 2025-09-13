 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 833,50
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BlackRock investira 678 millions de dollars dans des centres de données britanniques lors de la visite de Trump, selon Sky News
information fournie par Reuters 13/09/2025 à 07:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BlackRock BLK.N prévoit d'investir 500 millions de livres (678 millions de dollars) dans l'infrastructure des centres de données britanniques par le biais d'une nouvelle coentreprise avec Digital Gravity Partners, l'une des nombreuses transactions qui seront annoncées la semaine prochaine lors de la visite d'État du président américain Donald Trump, a rapporté Sky News samedi.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.

(1 dollar = 0,7377 livre)

Valeurs associées

BLACKROCK
1 123,280 USD NYSE -0,98%
A lire aussi

  • Le nouveau Premier ministre français, Sébastien Lecornu, quitte le Palais Bourbon, à Paris, le 11 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Pour Sébastien Lecornu, un premier déplacement consacré à la santé
    information fournie par AFP 13.09.2025 07:29 

    Sébastien Lecornu se rend samedi en province, à Mâcon, pour son premier déplacement en tant que Premier ministre consacré à la santé et à "la vie quotidienne" des Français, délaissant pendant quelques heures les concertations qu'il mène activement à Paris avant ... Lire la suite

  • Une photo du suspect du meurtre de Charlie Kirk, Tyler Robinson, le 12 septembre 2025, dans l'Utah ( AFP / Patrick T. Fallon )
    "On l'a eu": l'assassin présumé de Charlie Kirk arrêté
    information fournie par AFP 13.09.2025 06:49 

    Un homme soupçonné d'avoir assassiné l'influenceur conservateur Charlie Kirk a été arrêté après une chasse à l'homme effrénée, ont annoncé vendredi les autorités, deux jours après le meurtre du porte-drapeau de la jeunesse trumpiste qui a choqué des Etats-Unis ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 12/09/2025
    Top 5 IA du 12/09/2025
    information fournie par Libertify 13.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Euronext , GTT , Safran , Tesla , Vallourec . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le récap de la semaine du 08/09 au 12/09
    Le récap de la semaine du 08/09 au 12/09
    information fournie par Libertify 13.09.2025 05:00 

    Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.

