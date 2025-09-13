BlackRock investira 678 millions de dollars dans des centres de données britanniques lors de la visite de Trump, selon Sky News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BlackRock BLK.N prévoit d'investir 500 millions de livres (678 millions de dollars) dans l'infrastructure des centres de données britanniques par le biais d'une nouvelle coentreprise avec Digital Gravity Partners, l'une des nombreuses transactions qui seront annoncées la semaine prochaine lors de la visite d'État du président américain Donald Trump, a rapporté Sky News samedi.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.

(1 dollar = 0,7377 livre)