BlackRock incorpore la transition climatique dans ses vues de marché

(NEWSManagers.com) - Rich Kushel, le responsable de la gestion de portefeuille de BlackRock, l' assure. Non, BlackRock ne renonce pas au rendement. Aux dires de Kushel, la société fournit plutôt à ses clients un nouvel ensemble de données avec l' intégration de facteurs climatiques dans ses prévisions de marché de capitaux ainsi qu' une nouvelle source de rendement, la transition vers une économie zéro carbone. " En quantifiant ces opportunités, nous pouvons construire des portefeuilles qui bénéficient d' une exposition à la transition, ce qui est partie intégrante de notre devoir fiduciaire envers nos clients " , a indiqué Jean Boivin, qui dirige le BlackRock Investment Institute en charge des vues d' allocation macro-économiques du gestionnaire américain.

Lors d' une rencontre avec la presse jeudi, Jean Boivin a observé que très peu de prévisions de marché intégraient les risques et opportunités liés à la transition climatique. La tâche est ardue, rendue difficile par le manque d' outils de mesures, de standards et de données disponibles. Ainsi, BlackRock basera ses prévisions de marché " climatiques " sur sa " meilleure évaluation de ce que l' on sait aujourd' hui " , a déclaré Jean Boivin, ajoutant qu' elles évolueront dans le temps au fur et à mesure que la mesure d' impacts évolue. Cela permettra aux gestionnaires de mieux repérer les opportunités liées à la transition vers un monde neutre en carbone et quelles entreprises demeurent les plus sujettes à des difficultés pour faire face à la transition. BlackRock reste néanmoins discret sur les métriques utilisées ou surveillées pour saupoudrer ses vues d' une pincée de transition climatique.

Gain de 25% espéré sur les vingt prochaines années

Le BlackRock Investment Institute estime qu' une transition ordonnée pourrait se traduire par un gain cumulé de 25% au cours des vingt prochaines années, en raison des changements macro-économiques à venir (sur le plan réglementaire par exemple) et du fait que la durabilité demeure incorrectement intégrée dans la valorisation des actifs. En bref, les nouvelles vues de marché de BlackRock incluent les coûts et bénéfices liés au climat à trois niveaux : les indicateurs macro-économiques dont le PIB, le prix que les investisseurs sont prêts à payer pour des actifs durables et la façon dont les compagnies sont positionnées et pourraient s' adapter à la transition.

Concrètement, l' intégration de facteurs climatiques dans ses perspectives de marché a poussé BlackRock à favoriser, en février, les actions des marchés développés et à réduire son allocation à la dette à haut rendement ainsi qu' à la dette émergente. Pourquoi cette préférence renforcée? " La composition des indices actions des marchés développés est mieux alignée avec la transition climatique. La technologie et la santé pèsent beaucoup dans ces indices et ils sont moins vulnérables aux risques de transition et à une intensité carbone moindre. Les actions peuvent aussi mieux capturer les opportunités liées à la transition verte car les obligations sont limitées dans leur appréciation en capital " , explique la firme. Jean Boivin a néanmoins spécifié que BlackRock " ajuste quelque peu " son allocation aux marchés émergents à travers ces nouvelles vues climatiques mais " ne la renverse pas " .

" L' exubérance de marché " pas à exclure

Les vues climatiques de BlackRock sont aussi une histoire de secteurs vainqueurs et perdants selon Simona Paravani-Mellinghoff, responsable mondiale des solutions d' investissements dans l' unité de stratégies multi-actifs et solutions de BlackRock. Les secteurs les mieux alignés sur la transition climatique bénéficieront d' une " prime verte " selon elle. Et cela pourrait se traduire par un spread de 7% entre les secteurs les mieux placés et ceux qui seront les moins bien placés.

Questionné sur la possibilité d' une " bulle durable " dans le marché, Jean Boivin a reconnu que des questions se posaient quant à un possible éloignement des fondamentaux mais que le mouvement pour une transition vers une économie zéro carbone était " clair, persistent " et allait s' étendre sur plusieurs années. " Le pricing pourrait devancer la transition elle-même car la transition est lente. Nous ne pouvons pas exclure une forme d' exubérance qui pourrait intervenir sur certaines poches ou dans la manière d' exprimer la durabilité " , a-t-il dit.

Sur la possible inclusion d' autres critères, davantage sociaux et de gouvernance, dans ses vues de marché, BlackRock indique que s' il reconnaît l' importance de ces aspects, " il existe un consensus plus large sur l' impact et la mesure des facteurs environnementaux " .