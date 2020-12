BlackRock, Fidelity et Pictet parrainnent une formation italienne sur l' ESG

(NEWSManagers.com) - CFA Society Italy et la Graduate School of Business del Politecnico di Milano se sont associées pour créer le premier cours de formation en ligne sur l' intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l' analyse et les investissements financiers. Le programme bénéficie du soutien de BlackRock, Fidelity International et Pictet Asset Management.

La formation se composera de 15 cours qui s' adresseront principalement aux professionnels qui travaillent déjà dans des banques, des sociétés de gestion, des sociétés d' intermédiation de valeurs mobilières, des compagnies d' assurances, des fonds d' investissement ou autres établissements financiers et qui ont besoin d' approfondir leurs compétences dans ce domaine pour répondre aux exigences des investisseurs et s' adapter aux nouvelles règles de l' Union européenne. La formation, qui se déroule en italien, se destine aussi aux étudiants. Elle s'achèvera en mai 2021 et permettra d' obtenir le " ESG Analysis & Investing Certificate " .

Les cours seront assurés par des professionnels du secteur et incluront des témoignages de professionnels de plusieurs sociétés dont BlackRock, Fidelity International, Pictet, mais aussi Banor SIM, CFA Society Italy, Enel, Etica Sgr, Fondazione Capellino, London Stock Exchange Group, Luxottica et Scuola Enrico Mattei.

Laurence Marchal