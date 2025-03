BlackRock: feu vert de l'UE pour l'achat de Vitronet Holding information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 13:02









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de l'allemand Vitronet Holding par l'états-unien BlackRock.



L'opération concerne principalement le secteur de la construction d'infrastructures, en particulier dans les domaines de l'eau, de l'énergie et des télécommunications.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération envisagée.







