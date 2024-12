BlackRock facilite l'accès aux marchés privés aux clients patrimoniaux

(AOF) - BlackRock a annoncé le lancement d'une plateforme " evergreen " de fonds investis sur les marchés privés destinée aux investisseurs du segment de la distribution en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Cette plateforme " est la première du secteur à offrir aux clients patrimoniaux une exposition à plusieurs fonds investis dans des actifs alternatifs de qualité institutionnelle dans le nouveau cadre du Fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF) 2.0 ", souligne le gestionnaire d'actifs.

Stephen Cohen, chief product officer chez BlackRock, a déclaré : " En lançant cette plateforme ' evergreen ' sous le cadre réglementaire ELTIF 2.0, nous cherchons à démocratiser les investissements de qualité institutionnelle pour le plus grand nombre ".

La plateforme est lancée avec deux premiers fonds en private equity et multi-actifs alternatifs. BlackRock Private Equity Partners gérera le BlackRock Private Equity Fund, un portefeuille mondial diversifié en private equity couvrant différents secteurs et stades de développement des entreprises, ciblant des opportunités de rachat et de croissance via des co-investissements directs et des investissements secondaires.

BlackRock Alternative Portfolio Solutions gérera le Multi-Alternative Growth Fund un portefeuille mondial multi-actifs alternatifs couvrant diverses zones géographiques et secteurs, offrant une exposition au private equity, au crédit privé, aux actifs réels et à des investissements ciblés, avec pour objectif de générer une croissance du capital à long terme.

Le gestionnaire d'actifs américain prévoit de continuer à investir dans sa plateforme " evergreen " pour élargir sa gamme de stratégies, incluant à terme les infrastructures, la dette privée et l'immobilier.