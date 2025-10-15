BlackRock et un groupe soutenu par Nvidia concluent un accord de 40 milliards de dollars sur les centres de données pour alimenter le boom de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Un consortium d'investissement comprenant BlackRock BLK.N , Nvidia NVDA.O , xAI et Microsoft

MSFT.O va acquérir Aligned Data Centers dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises mercredi.

L'opération souligne l'intensification de la course à l'expansion de l'infrastructure coûteuse et limitée en termes d'offre, nécessaire pour alimenter la technologie de l'intelligence artificielle, alors que les entreprises se précipitent pour construire les modèles d'IA les plus sophistiqués.

L'acquisition fait suite à une série de méga-acquisitions visant à s'assurer une capacité de calcul convoitée. Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a dévoilé ces dernières semaines des accords totalisant environ 26 gigawatts de capacité de calcul, ce qui correspond à l'alimentation d'environ 20 millions de foyers américains.

Le consortium d'investissement, baptisé Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), a pour objectif initial de déployer 30 milliards de dollars de capitaux propres, avec la possibilité d'atteindre 100 milliards de dollars, dette comprise.

Il s'agit du premier investissement de l'AIP. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

"Avec cet investissement dans Aligned Data Centers, nous poursuivons notre objectif de fournir l'infrastructure nécessaire pour alimenter l'avenir de l'IA", a déclaré Larry Fink, directeur général de BlackRock et président d'AIP.

Les investisseurs d'ancrage d'AIP comprennent également l'Autorité d'investissement du Koweït et l'investisseur public singapourien Temasek.

Aligned conçoit, construit et exploite des centres de données pour les hyperscalers, les néoclouds et les entreprises.

Son portefeuille comprend 50 campus et plus de 5 gigawatts de capacité opérationnelle et planifiée, y compris les actifs en cours de développement, situés aux États-Unis et en Amérique latine.

Aligned conservera son siège à Dallas, au Texas, et sera dirigée par le directeur général Andrew Schaap.

La semaine dernière, OpenAI a dévoilé un accord de fourniture de puces d'IA de 6 gigawatts avec AMD AMD.O qui comprend une option d'achat d'une participation dans le fabricant de puces, quelques jours après avoir révélé que Nvidia prévoit d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans la startup et de lui fournir des systèmes de centres de données d'une capacité d'au moins 10 gigawatts.