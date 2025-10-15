 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 296,72
+1,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BlackRock et un groupe soutenu par Nvidia concluent un accord de 40 milliards de dollars sur les centres de données pour alimenter le boom de l'IA
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Un consortium d'investissement comprenant BlackRock BLK.N , Nvidia NVDA.O , xAI et Microsoft

MSFT.O va acquérir Aligned Data Centers dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises mercredi.

L'opération souligne l'intensification de la course à l'expansion de l'infrastructure coûteuse et limitée en termes d'offre, nécessaire pour alimenter la technologie de l'intelligence artificielle, alors que les entreprises se précipitent pour construire les modèles d'IA les plus sophistiqués.

L'acquisition fait suite à une série de méga-acquisitions visant à s'assurer une capacité de calcul convoitée. Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a dévoilé ces dernières semaines des accords totalisant environ 26 gigawatts de capacité de calcul, ce qui correspond à l'alimentation d'environ 20 millions de foyers américains.

Le consortium d'investissement, baptisé Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), a pour objectif initial de déployer 30 milliards de dollars de capitaux propres, avec la possibilité d'atteindre 100 milliards de dollars, dette comprise.

Il s'agit du premier investissement de l'AIP. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

"Avec cet investissement dans Aligned Data Centers, nous poursuivons notre objectif de fournir l'infrastructure nécessaire pour alimenter l'avenir de l'IA", a déclaré Larry Fink, directeur général de BlackRock et président d'AIP.

Les investisseurs d'ancrage d'AIP comprennent également l'Autorité d'investissement du Koweït et l'investisseur public singapourien Temasek.

Aligned conçoit, construit et exploite des centres de données pour les hyperscalers, les néoclouds et les entreprises.

Son portefeuille comprend 50 campus et plus de 5 gigawatts de capacité opérationnelle et planifiée, y compris les actifs en cours de développement, situés aux États-Unis et en Amérique latine.

Aligned conservera son siège à Dallas, au Texas, et sera dirigée par le directeur général Andrew Schaap.

La semaine dernière, OpenAI a dévoilé un accord de fourniture de puces d'IA de 6 gigawatts avec AMD AMD.O qui comprend une option d'achat d'une participation dans le fabricant de puces, quelques jours après avoir révélé que Nvidia prévoit d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans la startup et de lui fournir des systèmes de centres de données d'une capacité d'au moins 10 gigawatts.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
238,6000 USD NASDAQ +9,40%
BLACKROCK
1 203,520 USD NYSE +0,72%
MICROSOFT
513,4300 USD NASDAQ -0,03%
NVIDIA
179,8300 USD NASDAQ -0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé: La croissance des ventes dépasse les attentes au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:06 

    Nestlé a fait état jeudi d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes, soutenue par une hausse des prix des confiseries et du café, alors que le groupe publie ses premiers résultats depuis l'arrivée de Philipp Navratil au poste de directeur général. Philipp ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:04 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. L'opérateur pétrolier a vu sa production valorisée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank