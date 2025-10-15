BlackRock et un groupe soutenu par Nvidia concluent un accord de 40 milliards de dollars sur les centres de données d'IA

L'accord est le premier pour le Partenariat pour l'infrastructure de l'IA créé l'année dernière

Aligned exploite environ 80 centres de données avec une capacité actuelle et prévue de 5 GW

Les entreprises d'IA font la course à la puissance de calcul; OpenAI a signé des accords pour 26 GW

Selon Morgan Stanley, les dépenses mondiales en infrastructures d'IA devraient atteindre 400 milliards de dollars cette année

(Réécrit tout au long de l'article pour ajouter des détails et des éléments de contexte) par Arsheeya Bajwa et Aditya Soni

Un groupe d'investisseurs comprenant BlackRock, Microsoft et Nvidia achète l'un des plus grands opérateurs de centres de données au monde, avec près de 80 sites , dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars visant à sécuriser la capacité de calcul convoitée pour l'intelligence artificielle.

L'achat d'Aligned Data Centers, basé aux États-Unis, à l'australien Macquarie Asset Management MQG.AX , mercredi, est la première opération du Partenariat pour l'infrastructure de l'IA créé l'année dernière , qui compte également parmi ses bailleurs de fonds le fonds MGX, basé à Abou Dabi , et la startup xAI d'Elon Musk.

"Avec cet investissement dans Aligned Data Centers, nous poursuivons notre objectif de fournir l'infrastructure nécessaire pour alimenter l'avenir de l'IA", a déclaré le directeur général de BlackRock, Larry Fink, qui est également président de l'AI Infrastructure Partnership.

DES ACCORDS POUR ACQUÉRIR DES PUCES ET DES INFRASTRUCTURES

Cette acquisition est la dernière d'une série d'opérations de grande envergure entre les grandes entreprises technologiques et les startups de la Silicon Valley, alimentées par l'essor de l'IA.

Les grandes entreprises technologiques, dont Alphabet

GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Meta META.O , Microsoft

MSFT.O et CoreWeave CRWV.O , sont en passe de dépenser 400 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, selon les estimations de Morgan Stanley.

OpenAI, la startup au cœur du boom de l'IA, a conclu ces dernières semaines des accords avec les fabricants de puces Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom

ACGO.O qui pourraient coûter plus de 1 000 milliards de dollars pour garantir une capacité de calcul d'environ 26 gigawatts, ce qui suffirait à alimenter environ 20 millions de foyers américains.

Meta Platforms construit plusieurs centres de données d'IA de plusieurs gigawatts, dont un appelé Prometheus qui devrait entrer en service en 2026 et un autre, Hyperion, qui peut évoluer jusqu'à 5 gigawatts.

La société privée Aligned Data Centers dispose actuellement d'une capacité opérationnelle et planifiée de plus de 5 gigawatts, répartie sur 50 campus aux États-Unis et en Amérique latine.

Joe Tigay, gestionnaire de portefeuille chez Equity Armor Investments, actionnaire de Nvidia, a déclaré que l'acquisition met en évidence la valeur croissante des actifs des centres de données pour les investisseurs.

« Ils envisagent une expansion rapide pour répondre à la demande d'IA et l'optimiser. »

LES DÉPENSES AUGMENTENT AVEC L'ESSOR DE L'INTÉRÊT

Aligned a été l'un des grands gagnants du boom des dépenses en infrastructures d'IA, levant 12 milliards de dollars en actions et en dettes plus tôt cette année dans l'une des plus grandes injections de capitaux privés dans une société de centres de données.

Les actions de ses rivaux cotés en bourse, tels qu'Applied Digital APLD.O , ont été multipliées par quatre cette année. Les actions d'Applied Digital ont bondi de 5 % mercredi.

Le groupe d'investissement qui achète Aligned comprend également la Kuwait Investment Authority et l'investisseur public singapourien Temasek en tant qu'investisseurs d'ancrage. L'objectif initial est de déployer 30 milliards de dollars de capitaux propres, avec la possibilité d'atteindre 100 milliards de dollars en incluant la dette. Il n'a pas révélé le montant de la contribution de chaque partenaire à l'opération ni la valeur des capitaux propres de l'accord de mercredi.

Nvidia et Aligned se sont refusés à tout commentaire, tandis que les investisseurs n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de précisions sur l'opération.

Aligned conservera son siège social à Dallas, au Texas, sous la direction de son PDG Andrew Schaap lorsque l'opération sera finalisée au premier semestre 2026, a déclaré le groupe d'investisseurs dans son communiqué.