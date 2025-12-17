BlackRock et l'investisseur Dalio font un don à des "comptes Trump" pour certains enfants américains

L'investisseur milliardaire Ray Dalio aidera à financer les comptes d'investissement de l'administration Trump pour certains enfants du Connecticut, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor Scott Bessent, alors qu'une autre entreprise s'est engagée à abonder les contributions de ses employés.

L'engagement de M. Dalio s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à obtenir des donateurs dans tous les États américains. Vingt autres États américains envisagent d'ajouter des fonds à ces comptes, a déclaré M. Bessent lors d'un événement consacré au programme destiné aux enfants nés entre 2025 et 2028.

L'initiative a été créée cette année dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Bill" du président Donald Trump et a suscité une ruée des sociétés financières désireuses d'y participer. Le Trésor américain déposera 1 000 dollars sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028.

Par ailleurs, la société d'investissement BlackRock BLK.N est devenue mercredi la dernière entreprise à déclarer qu'elle verserait une contribution de 1 000 dollars équivalente à celle du gouvernement américain pour ses employés.

Charter Communications CHTR.O , BNY BK.N , block XYZ.N , Uber UBER.N , Visa V.N et Mastercard MA.N soutiennent également les comptes, selon l'administration.

L'entrepreneur Michael Dell et son épouse Susan ont également déclaré qu'ils déposeraient 250 dollars sur les comptes d'investissement individuels de 25 millions d'enfants américains dans le cadre d'un engagement philanthropique de 6,25 milliards de dollars soutenant l'initiative.

Les comptes Invest America devraient ouvrir le 4 juillet 2026, mais les détails de leur fonctionnement ne sont pas encore connus. On ne sait pas non plus comment ils pourraient aider à stimuler l'épargne des Américains à faible revenu .

Les fonds - qui doivent être investis dans un fonds indiciel reflétant les performances du marché boursier au sens large - deviennent disponibles à l'âge de 18 ans pour l'éducation, la formation professionnelle, l'achat d'un premier logement ou la création d'une entreprise.

Le directeur général de l'Internal Revenue Service, Frank Bisignano, a annoncé qu'il donnerait bientôt plus de détails sur ces comptes.