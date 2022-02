BlackRock est le plus gros vendeur de fonds en Europe en 2021

(NEWSManagers.com) - BlackRock est la société de gestion qui a vendu le plus de fonds en Europe en 2021, et de loin ! Avec 107,7 milliards d'euros, la plus grande société de gestion au monde, qui vient de dépasser les 10.000 milliards de dollars d'actifs, distance largement ses concurrentes, selon Refinitiv Lipper. Sa plus proche poursuivante, JPMorgan, affiche " seulement " 33,9 milliards d'euros de collecte. Viennent ensuite Vanguard (+31,8 milliards d'euros), DWS Group (+26,4 milliards d'euros) et UBS (+25,6 milliards d'euros).

BlackRock doit sa suprématie grâce aux fonds actions et aux fonds obligataires. Le gestionnaire arrive aussi en tête dans les classements pour ces deux classes d'actifs, avec respectivement 79,8 milliards d'euros et 24,7 milliards d'euros de collecte. Indépendamment des classes d'actifs, la réussite du géant de la gestion tient à ses ETF (fonds cotés), qui représentent plus de la moitié de ses ventes.

Le classement des dix premiers comptabilise une seule société de gestion française : BNP Paribas, avec un peu moins de 20 milliards d'euros. Amundi, la principale société de gestion française et européenne par les encours, est absente de ce top 10. Elle se distingue néanmoins dans le classement des fonds actions, où elle arrive cinquième avec 12,9 milliards d'euros de collecte, et dans le classement des fonds diversifiés, où elle est quatrième avec 7,3 milliards d'euros.

Les sociétés de gestion ont évolué dans un contexte qui leur a été particulièrement favorable. 2021 a encore été une année faste pour le secteur européen des fonds, malgré l'incertitude créée par la situation sanitaire. Les fonds commercialisés en Europe ont engrangé une collecte de 724,1 milliards d'euros, dont 331,7 milliards pour les fonds actions et 195,9 milliards pour les fonds obligataires. La majorité s'est portée sur des fonds traditionnels (563,2 milliards), tandis que les ETF ont attiré 160,9 milliards.