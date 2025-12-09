BlackRock est en passe d'atteindre un niveau record de flux annuels vers les iShares, selon son directeur financier

BlackRock est en bonne voie pour enregistrer cette année un afflux annuel record dans ses produits iShares et pour connaître l'une de ses plus fortes années de croissance organique des frais de base, a déclaré Martin Small, directeur financier, mardi.

Au 5 décembre, les fonds négociés en bourse iShares de BlackRock (ETF) ont enregistré des entrées d'environ 100 milliards de dollars au quatrième trimestre de cette année, a déclaré Small, ce qui porterait les flux iShares à un total d'environ 450 milliards de dollars cette année, ce qui constituerait un record annuel.

"Tout le monde à BlackRock est très enthousiaste à l'idée de réaliser l'une des plus fortes années en termes de croissance organique des frais de base que nous ayons connue dans l'histoire de la société", a déclaré Small lors de la 2025 Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference.

La croissance organique des frais de base est une mesure des revenus des frais de gestion excluant les acquisitions et autres effets non récurrents.

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 13 000 milliards de dollars sous sa responsabilité à la fin du troisième trimestre, s'est renforcé sur les marchés privés grâce aux acquisitions réalisées l'année dernière, qui étaient essentielles à son ambition de devenir un guichet unique d'investissement pour les actifs publics et privés. Elle s'attend à ce que sa poussée sur les marchés privés contribue à stimuler les revenus et à augmenter sa valeur de marché dans les années à venir.

"Nous constatons que les moteurs de croissance de l'entreprise sont très diversifiés", a déclaré Small. "Il ne s'agit pas seulement de capacités que nous possédons depuis des décennies, mais aussi de nouvelles capacités que nous avons développées au cours des deux dernières années, ainsi que de capacités que nous avons acquises au cours des deux dernières années", a-t-il ajouté.