BlackRock envisage la tour Canary Wharf de HSBC pour son nouveau siège londonien, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de la réponse de BlackRock au paragraphe 3)
BlackRock BLK.N envisage d'installer son siège social à Londres dans un gratte-ciel de Canary Wharf que HSBC quittera l'année prochaine, a rapporté mardi le Financial Times, citant des personnes au fait du dossier.
Le gestionnaire d'actifs a également examiné plusieurs autres sites potentiels au cours des derniers mois, y compris le développement de Bishops Square à côté du marché de Spitalfields dans l'est de Londres et les anciens bureaux de la Deutsche Bank au 75 London Wall, selon le rapport.
BlackRocks'est refusé à tout commentaire. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.
Blackrock est à la recherche de bureaux à travers la ville qui peuvent offrir au moins 600 000 pieds carrés d'espace, selon le FT.
HSBC HSBA.L doit quitter la tour de 45 étages en 2027.
Canary Wharf a lutté pour conserver ses locataires après la pandémie de COVID-19, mais le quartier financier connaît aujourd'hui un rebond, car de plus en plus d'entreprises, dont JPMorgan, incitent leur personnel à retourner au bureau.
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