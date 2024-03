BlackRock émet pour 3 milliards d’obligations pour financer l’acquisition de GIP

BlackRock a franchi une étape importante vers l’acquisition de Global Infrastructure Partners, spécialiste des infrastructures, annoncée mi-janvier. Le gestionnaire d’actifs va émettre 3 milliards de dollars d’obligations. L’offre, gérée par Morgan Stanley & Co. et BofA Securities, vise à financer en partie la contrepartie en espèces de l’acquisition proposée par BlackRock des activités et des actifs de Global Infrastructure Partners.

Lors de l’annonce du rachat de GIP , un prix de 12,5 milliards de dollars avait été évoqué. Le gestionnaire avait déclaré que cette somme serait payée moyennant 3 milliards de dollars en cash et 12 millions d’actions BlackRock, soit plus de 9,5 milliards de dollars en titres en se basant sur le cours de clôture de BlackRock au 11 janvier 2024.

L’offre de dette de 3 milliards de dollars comprend trois tranches de premier rang non garanties : 500 millions de dollars de titres à 4,70?% arrivant à échéance en 2029, pour un montant total en principal?; 1 milliard de dollars de titres à 5,00?% arrivant à échéance en 2034, d’un montant total en principal?;et 1,5 milliard de dollars de billets à 5,25?% arrivant à échéance en 2054.

Laurence Marchal