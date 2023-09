BlackRock élargit sa distribution de stratégies d’actifs non-cotés avec Allfunds

BlackRock rejoint le programme Allfunds Private Partners (APP), annonce Allfunds dans un communiqué daté du 19 septembre. Lancée en juillet, l’initiative APP vise à améliorer l’accès des clients aux fonds d’actifs non-cotés, en proposant aux gestionnaires d’actifs de mettre leurs produits à la disposition du réseau de distribution d’Allfunds. Plusieurs sociétés de gestion d’actifs alternatifs et de services financiers ont déjà adhéré à la plateforme.

En rejoignant ce programme, BlackRock va élargir la disponibilité de son offre dans le non-coté aux clients de la région Europe Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique, tout en améliorant les services aux clients existants. Le gestionnaire américain gère actuellement 320 milliards de dollars d’investissements alternatifs, dont 156 milliards dans le non-coté.

Le partenariat entre Allfunds et BlackRock est censé permettre de simplifier les difficultés rencontrées par les gestionnaires de patrimoine qui cherchent à distribuer des investissements dans le non-coté à leurs clients. La collaboration se concentrera sur la distribution de stratégies et de solutions mondiales dans le non-coté, dont fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF) - une enveloppe de plus en plus importante pour la distribution d’actifs privés en Europe.

« Cette collaboration nous permettra de réaliser nos priorités stratégiques, à savoir élargir l’accès aux stratégies d’actifs non-cotés de BlackRock, accélérer la distribution dans la région EMEA et permettre à nos partenaires de gestion de patrimoine d’intensifier leurs propres efforts de distribution », commente Ivan Pascual, responsable EMEA iShares & Wealth, BlackRock.

Laurence Marchal