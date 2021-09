BlackRock donne 100M$ pour développer des solutions tech liées au climat

(NEWSManagers.com) - Le fondateur et ancien président de Microsoft Bill Gates a levé plus d' un milliard de dollars auprès de diverses entreprises américaines de renom, dont la société de gestion BlackRock, pour le programme Catalyst de Breakthrough Energy. L' organisation fondée par Bill Gates vise à accélérer le développement de solutions technologiques liées au climat afin d' atteindre la neutralité carbone d' ici 2050.

BlackRock a effectué un don de 100 millions de dollars au programme via sa fondation. Il s' agit du premier engagement philanthropique de la société dans le domaine du climat et la plus importante subvention accordée par la Fondation BlackRock depuis sa création en février 2020.

Le programme Catalyst visera initialement à accélérer le développement et la commercialisation de quatre technologies énergétiques vertes : le captage direct du CO2, l'hydrogène vert, le stockage d'énergie de longue durée et les carburants durables pour l'aviation. BlackRock s' associera également au programme pour soutenir les investissements dans des projets commerciaux de démonstration des technologies vertes en cours de développement. La société de gestion partagera par ailleurs " des perspectives sur l'engagement continu du secteur privé, fournira des idées sur les stratégies d'investissement, et encouragera davantage d'entreprises à rejoindre Catalyst " .

" Notre partenariat avec le programme Catalyst représente un engagement de cinq ans pour investir dans les projets scientifiques de pointe qui contribueront à faire progresser les solutions d'énergie verte, vitales pour atteindre les objectifs urgents de décarbonation au niveau mondial et atténuer les inégalités engendrées par le changement climatique, ainsi que l' impact de ce changement sur la société civile " , a indiqué Larry Fink, président et directeur général de BlackRock dans un communiqué.