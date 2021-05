BlackRock domine la collecte des fonds en Europe au premier trimestre

(NEWSManagers.com) - BlackRock s' est placé en tête des promoteurs de fonds en Europe au premier trimestre 2021, avec une collecte nette de 26,4 milliards d' euros, selon Refinitiv Lipper.

Le géant américain est suivi par UBS (+12,8 milliards d' euros), JPMorgan (+10,5 milliards d' euros), Vanguard Group (+9,3 milliards d' euros) et Allianz (+7,5 milliards d' euros).

Les ETF ont joué un rôle important dans le bon classement de BlackRock, représentant plus de la moitié de sa collecte. Ils ont joué un rôle plus faible pour UBS, Vanguard et JPMorgan.

Seuls deux français figurent dans le classement des 10 principaux promoteurs de fonds : Axa et Crédit Mutuel.

Les fonds commercialisés en Europe ont enregistré des souscriptions nettes de 118,3 milliards d' euros au cours du premier trimestre. Les fonds actions ont été ceux qui se sont le mieux vendus, avec 120,8 milliards d' euros de collecte.

Les encours sont passés de 12.300 milliards d' euros à 13.700 milliards d' euros. Les ETF représentent 8 % de ce montant.