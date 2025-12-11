BlackRock détient plus de 5% du capitel d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 17:28
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Ubisoft détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|6,2740 EUR
|Euronext Paris
|+3,19%
A lire aussi
-
Google risque une amende de l'UE l'année prochaine pour avoir favorisé ses propres services, selon certaines sources
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , devrait se voir infliger une ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a avancé de 0,79% jeudi, portée par l'optimisme au lendemain d'une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice vedette CAC 40 a terminé en hausse de 63,07 points, à 8.085,76 points. La veille, l'indice vedette a ... Lire la suite
-
Un instituteur exerçant dans une école maternelle sur l'île d'Oléron est visé par une enquête pour viols et agressions sexuelles sur mineurs après plusieurs plaintes contre ce quinquagénaire, qui nie les faits, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de La Rochelle. ... Lire la suite
-
"Elle savait forcément !": trente et un ans après l'extermination des Tutsi, la Banque de France est visée par une plainte pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité, accusée d'avoir validé plusieurs virements qui auraient facilité l'armement des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer