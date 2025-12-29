 Aller au contenu principal
BlackRock détient moins de 5% des droits de vote de Getlink
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 17:34

La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 23 décembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Getlink SE et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 34 768 051 actions Getlink SE représentant autant de droits de vote, soit 6,32% du capital et 4,97% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Getlink SE détenues à titre de collatéral.

