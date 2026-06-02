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BlackRock dépasse les 5% du capital de Pernod Ricard
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 14:58

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 29 mai, le seuil de 5% du capital de Pernod Ricard et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,22% du capital et 4,35% des droits de vote du géant des spiritueux.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'acquisitions d'actions Pernod Ricard hors marché et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

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