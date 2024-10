BlackRock boucle l’acquisition de GIP

Comme prévu, BlackRock a bouclé l’acquisition de Global Infrastructure Partners (GIP), selon un communiqué publié le mardi 1 er octobre. L’opération, d’un montant de 12,5 milliards de dollars, avait été annoncée mi-janvier.

Ce rapprochement crée un « leader du secteur dans les infrastructures », couvrant aussi bien les actions, la dette et les solutions, indique le communiqué.

La plateforme infrastructures issue de la fusion sera dénommée Global Infrastructure Partners, et fera partie de BlackRock. Elle représentera environ 170 milliards de dollars d’actifs, et réunira 600 personnes gérant un portefeuille diversifié de plus de 300 investissements avec des opérations dans une centaine de pays.

Avec cette acquisition, BlackRock consolide plus de 100 milliards de dollars d’encours dans le non-coté, et environ 750 millions de dollars de frais de gestion. Cela dope ses encours sur les marchés privés d’environ 40?% et élargit ses revenus issus de la gestion.

GIP continuera d’être dirigé par Bayo Ogunlesi, lequel rejoindra le conseil d’administration de BlackRock.

Cette annonce intervient alors que BlackRock a été introduit en Bourse il y a précisément 25 ans, comme le rappelle Larry Fink, le directeur général, dans un post Linked-In. « Nous ouvrons un nouveau chapitre de notre croissance avec l’achèvement réussi du rapprochement transformationnel de BlackRock et GIP », écrit-il.

Laurence Marchal