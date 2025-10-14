 Aller au contenu principal
BlackRock atteint un niveau record après les résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

14 octobre - ** Les actions du gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N augmentent de 1,5 % à 1172,35 $

** Les actions ont atteint un niveau record de 1 209,82 $ à l'ouverture du marché ** Les actifs sous gestion de BLK au 3ème trimestre ont atteint un record de 13,46 trillions de dollars contre 11,48 trillions de dollars un an plus tôt

** Le bénéfice par action ajusté de 11,55 $ au troisième trimestre dépasse l'estimation des analystes de 11,24 $ - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de 6,51 milliards de dollars au troisième trimestre est supérieur à l'estimation de 6,23 milliards de dollars ** 17 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; la prévision médiane est de 1 300 $ - données compilées par LSEG

**En incluant le mouvement de la session, les actions sont en hausse de14,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BLACKROCK
1 203,520 USD NYSE +0,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

