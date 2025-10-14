BlackRock atteint un niveau record après les résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

14 octobre - ** Les actions du gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N augmentent de 1,5 % à 1172,35 $

** Les actions ont atteint un niveau record de 1 209,82 $ à l'ouverture du marché ** Les actifs sous gestion de BLK au 3ème trimestre ont atteint un record de 13,46 trillions de dollars contre 11,48 trillions de dollars un an plus tôt

** Le bénéfice par action ajusté de 11,55 $ au troisième trimestre dépasse l'estimation des analystes de 11,24 $ - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de 6,51 milliards de dollars au troisième trimestre est supérieur à l'estimation de 6,23 milliards de dollars ** 17 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; la prévision médiane est de 1 300 $ - données compilées par LSEG

**En incluant le mouvement de la session, les actions sont en hausse de14,3 % depuis le début de l'année