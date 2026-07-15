BlackRock : actifs sous gestion records au second trimestre

(Zonebourse.com) - BlackRock a publié des résultats solides au 2e trimestre 2026, marqués par un chiffre d'affaires supérieur au consensus et un niveau record d'actifs sous gestion. Le géant mondial de la gestion d'actifs a dit d'ailleurs n'avoir "jamais été aussi optimiste quant à la croissance à venir" et annoncé une augmentation de son programme de rachats d'actions.

BlackRock a dégagé un bénéfice net part du groupe de 1,914 milliard de dollars au cours de ce 2e trimestre, soit une hausse de 20% sur un an et inférieur au consensus (2,07 MdsUSD). En données ajustées, le bénéfice net ressort à 2,291 MdsUSD, soit une progression de 22%.

Le bénéfice par action (BPA) dilué publié s'établit à 12,19 USD, en hausse de 20%, surpassant cette fois le consensus (11,5 USD). En données ajustées, le BPA atteint 13,91 USD ( 15%).

Un chiffre d'affaires porté par la technologie et les acquisitions

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 31% à 7,08 MdsUSD (contre un consensus de 6,84 MdsUSD). Cette performance a été portée par l'effet favorable des marchés, une croissance organique, des commissions de base, des revenus liés à l'acquisition de HPS, de commissions de performance plus élevées ainsi que de la progression des revenus issus des services technologiques et des abonnements.

Par ailleurs, le groupe indique avoir réalisé une collecte nette totale de 192 MdsUSD sur ce trimestre. Ce dynamisme porte les actifs sous gestion à un niveau record de 15 345 MdsUSD, en hausse de 22% sur un an. Sur les douze derniers mois, les entrées nettes atteignent 868 MdsUSD, tandis que la croissance organique des commissions de base s'élève à 10%.

"Notre dynamique s'accélère, et je n'ai jamais été aussi optimiste quant à la croissance à venir", a d'ailleurs commenté Laurence D. Fink, président-directeur général.

Bien que BlackRock ne fournisse pas de prévisions financières chiffrées traditionnelles, le gestionnaire d'actifs affiche une confiance renforcée dans ses perspectives. Preuve de cet optimisme, le groupe a ainsi augmenté son objectif de rachats d'actions pour 2026 à 2 MdsUSD. Les rachats trimestriels sont désormais prévus à 550 MUSD, contre 450 MUSD réalisés au deuxième trimestre.

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