BlackRock-Actifs sous gestion record au T3 avec le rallye boursier

BlackRock BLK.N a annoncé mardi un bénéfice en hausse pour le troisième trimestre, le raffermissement des marchés mondiaux ayant stimulé les revenus tirés des commissions et porté ses actifs sous gestion à un niveau record de 13.460 milliards de dollars (11.650 milliards d'euros).

La résistance des dépenses de consommation, malgré des coûts d'emprunt plus élevés, a contribué à soutenir l'élan économique des États-Unis, alimentant les gains sur les marchés boursiers et incitant les investisseurs à réinvestir dans des stratégies indicielles moins coûteuses.

Le ralentissement du marché du travail et la modération de l'inflation ont poussé la Réserve fédérale américaine (Fed) à réduire ses taux d'intérêt en septembre - sa première réduction de l'année - tandis que les attentes d'un nouvel assouplissement plus tard en 2025 ont alimenté de fortes entrées dans les fonds négociés en bourse (ETF) à revenu fixe de BlackRock.

Cet afflux a aidé l'entreprise à compenser la baisse des commissions de performance et l'augmentation des coûts liés à l'acquisition du gestionnaire d'actifs alternatifs HPS Investment Partners.

Les actifs gérés par BlackRock ont atteint 13.460 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 11.480 milliards de dollars un an plus tôt. Les entrées nettes à long terme ont totalisé environ 171 milliards de dollars, grâce à la vigueur continue de l'activité ETF, qui reste le principal moteur de la croissance organique de l'entreprise.

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a déclaré un bénéfice ajusté de 1,91 milliard de dollars, soit 11,55 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre 1,72 milliard de dollars, soit 11,46 dollars par action, un an plus tôt.

