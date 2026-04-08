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Blackline Safety va être rachetée par Francisco Partners pour un montant pouvant atteindre 850 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société canadienne Blackline Safety

BLN.TO a accepté d'être rachetée par la société américaine de capital-investissement Francisco Partners dans le cadre d'une transaction évaluée à un montant pouvant atteindre 850 millions de dollars, y compris un paiement conditionnel lié à la croissance future du chiffre d'affaires, a déclaré mercredi la société de technologie de sécurité.

* Les actionnaires de Blackline recevront 9,00 $ en espèces par action lorsque la transaction sera conclue au deuxième trimestre 2026, plus un droit à valeur conditionnelle (CVR) pouvant aller jusqu'à 0,50 $ par action si la société atteint certains objectifs de revenus récurrents annualisés (ARR) d'ici octobre 2027.

* L'opération valorise la société basée à Calgary à environ 804 millions de dollars sur une base entièrement diluée, ce qui pourrait atteindre environ 850 millions de dollars si le CVR est entièrement payé, a déclaré Blackline.

* Si l'on exclut le paiement conditionnel, l'offre représente une prime de 26,5 % par rapport au cours de clôture de l'action de Blackline, qui était de 7,11 dollars le 7 avril, selon les calculs de Reuters.

* Les paiements de CVR dépendent de la réalisation par Blackline d'au moins 145 millions de dollars d'ARR en octobre 2027. Les actionnaires recevront la totalité des 0,50 $ par action si l'ARR atteint 148,9 millions de dollars ou plus.

* Au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, Blackline a enregistré un RRA de 90,5 millions de dollars.

* Blackline propose des logiciels de surveillance de la sécurité, des dispositifs portables et des services de données en temps réel pour protéger les travailleurs dans les environnements dangereux et industriels.

Fusions / Acquisitions
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