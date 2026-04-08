Blackline Safety va être rachetée par Francisco Partners pour un montant pouvant atteindre 850 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société canadienne Blackline Safety

BLN.TO a accepté d'être rachetée par la société américaine de capital-investissement Francisco Partners dans le cadre d'une transaction évaluée à un montant pouvant atteindre 850 millions de dollars, y compris un paiement conditionnel lié à la croissance future du chiffre d'affaires, a déclaré mercredi la société de technologie de sécurité.

* Les actionnaires de Blackline recevront 9,00 $ en espèces par action lorsque la transaction sera conclue au deuxième trimestre 2026, plus un droit à valeur conditionnelle (CVR) pouvant aller jusqu'à 0,50 $ par action si la société atteint certains objectifs de revenus récurrents annualisés (ARR) d'ici octobre 2027.

* L'opération valorise la société basée à Calgary à environ 804 millions de dollars sur une base entièrement diluée, ce qui pourrait atteindre environ 850 millions de dollars si le CVR est entièrement payé, a déclaré Blackline.

* Si l'on exclut le paiement conditionnel, l'offre représente une prime de 26,5 % par rapport au cours de clôture de l'action de Blackline, qui était de 7,11 dollars le 7 avril, selon les calculs de Reuters.

* Les paiements de CVR dépendent de la réalisation par Blackline d'au moins 145 millions de dollars d'ARR en octobre 2027. Les actionnaires recevront la totalité des 0,50 $ par action si l'ARR atteint 148,9 millions de dollars ou plus.

* Au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, Blackline a enregistré un RRA de 90,5 millions de dollars.

* Blackline propose des logiciels de surveillance de la sécurité, des dispositifs portables et des services de données en temps réel pour protéger les travailleurs dans les environnements dangereux et industriels.