BlackBerry : vers une séparation des activités Internet des objets et cybersécurité

(AOF) - Le conseil d'administration du groupe spécialisé dans les logiciels et les services permettant de gérer et de sécuriser les réseaux mobiles, BlackBerry, a déterminé que la séparation de ses activités Internet des objets (IoT) et cybersécurité en deux entités opérant de manière indépendante était la direction stratégique optimale. L'objectif principal de la séparation est de procéder à une introduction en bourse de l'activité IoT. Cette opération pourrait avoir lieu au premier semestre de son nouvel exercice.

" BlackBerry estime qu'une filiale IoT cotée séparément permettra aux actionnaires d'évaluer plus clairement les performances et le potentiel futur des principales activités de BlackBerry sur une base autonome, tout en permettant à chaque activité de poursuivre sa propre stratégie distincte et sa politique d'allocation de capital " explique la société dans son communiqué.

Revue des perspectives à la baisse pour les smartphones

Face à un recul du pouvoir d'achat des consommateurs, les intervenants du marché mondial des smartphones ont dû affronter des ventes en chute de 14% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

Selon IDC, les ventes mondiales seront moins élevées que prévues au second semestre, affichant un recul de 3,2% par rapport à 2022. Une baisse de 1,1% était précédemment estimée. Le cabinet Gartner avait, lui, prédit dès le départ un recul de 4% du marché. Les marques chinoises sont particulièrement impactées. Très exposés à leur marché domestique, Xiaomi, Oppo et Vivo ont déjà perdu des parts de marché en 2022 et la situation devrait perdurer cette année.

Apple et Samsung s'en sortent mieux car, même si les ventes baissent en volumes, ces acteurs peuvent jouer sur les prix et davantage maintenir leur activité grâce à un positionnement haut de gamme.

La situation du marché devrait s'améliorer en 2024 : la croissance devrait devenir faible mais continue.