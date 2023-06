Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BlackBerry: attentes dépassées grâce à la cession de brevets information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - BlackBerry Limited a fait état hier soir de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes grâce à la cession d'une partie de son portefeuille de propriété intellectuelle.



Le groupe canadien, spécialisé dans la sécurisation de la connectivité, a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 373 millions de dollars au titre de son premier trimestre fiscal, clos fin mai, à comparer avec un consensus de 161 millions de dollars.



Les analystes de Canaccord Genuity font toutefois remarquer qu'en excluant la vente de ses brevets non-stratégiques à Malikie Innovations, une filiale de Key Patent Innovations, le chiffre d'affaires n'aurait atteint que 155 millions de dollars, une performance inférieure aux attentes du marché.



Une déception que le bureau d'études explique par les résultats moins bons que prévu des lignes de métier dans la cybersécurité et l'Internet des objects (IoT), les deux activités de coeur du groupe de Waterloo (Ontario).



Les ventes de la branche de cybersécurité n'ont atteint que 93 millions de dollars sur le trois mois écoulés, là où Canaccord anticipait 105 millions.



Quant à la division IoT, son chiffre d'affaires de 45 millions de dollars est lui aussi très inférieur aux 51 millions visés par les analystes.



Malgré ces performances jugées un peu juste, BlackBerry a assuré s'attendre à atteindre les prévisions établies par le consensus, à la fois dans la cybersécurité et l'IoT, sur l'ensemble de l'exercice, ce qui permettait à son titre de grimper de 11% dans les premiers échanges à la Bourse de New York.





Valeurs associées BLACKBERRY TSX +9.98%