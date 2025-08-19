Black Hills tombe sur un accord pour acquérir NorthWestern Energy pour 3,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de la société de services publics Black Hills BKH.N en baisse de 3,6 % à 58,20 $ avant le marché

** La société a annoncé qu'elle achèterait son homologue NorthWestern Energy Group NWE.O pour 3,6 milliards de dollars

** Selon l'accord, les actionnaires de NWE recevront 0,98 action de BKH pour chaque action détenue

** L'opération entièrement en actions créera une entreprise régionale réglementée de services publics de gaz naturel avec une capitalisation boursière pro forma d'environ 7,8 milliards de dollars et une valeur d'entreprise combinée de 15,4 milliards de dollars

** La valeur par action d'environ 59 dollars représente une prime de 7,66 % par rapport au dernier cours de clôture de NorthWestern, selon les calculs de Reuters

** La transaction devrait être finalisée dans les 12 à 15 mois

** À la dernière clôture, les actions de BKH ont augmenté de 3,1 % depuis le début de l'année