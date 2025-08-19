 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 962,34
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Black Hills tombe sur un accord pour acquérir NorthWestern Energy pour 3,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de la société de services publics Black Hills BKH.N en baisse de 3,6 % à 58,20 $ avant le marché

** La société a annoncé qu'elle achèterait son homologue NorthWestern Energy Group NWE.O pour 3,6 milliards de dollars

** Selon l'accord, les actionnaires de NWE recevront 0,98 action de BKH pour chaque action détenue

** L'opération entièrement en actions créera une entreprise régionale réglementée de services publics de gaz naturel avec une capitalisation boursière pro forma d'environ 7,8 milliards de dollars et une valeur d'entreprise combinée de 15,4 milliards de dollars

** La valeur par action d'environ 59 dollars représente une prime de 7,66 % par rapport au dernier cours de clôture de NorthWestern, selon les calculs de Reuters

** La transaction devrait être finalisée dans les 12 à 15 mois

** À la dernière clôture, les actions de BKH ont augmenté de 3,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BLACK HILLS
60,360 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NORTHWESTERN
54,9300 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
65,82 USD Ice Europ -0,96%
Pétrole WTI
62,72 USD Ice Europ -0,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank