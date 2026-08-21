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BJ's Wholesale relève ses objectifs annuels de BPA
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 13:47
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A l'occasion de sa publication trimestrielle, BJ's Wholesale Club relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice en cours, l'anticipant désormais entre 4,60 et 4,80 USD, contre 4,40 à 4,60 USD dans ses estimations précédentes.

La chaîne de magasins-entrepôts confirme sa prévision annuelle d'une croissance de 2 à 3% de ses ventes à surfaces comparables et hors impact de l'essence, ainsi que celle de dépenses d'investissement de l'ordre de 800 MUSD, reflétant un renforcement de son réseau de distribution.

Au titre de son 2e trimestre (clos le 1er août), le groupe basé à Marlborough (Massachusetts) a vu son BPA ajusté croître de 19,3% en comparaison annuelle, pour s'établir à 1,36 USD, avec un EBITDA ajusté en progression de 14,3%, à 347,2 MUSD.

A près de 6,23 MdsUSD, son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 15,7%, avec une croissance de 11,9% à surfaces comparables. Hors impact des ventes d'essence, les ventes n'ont toutefois augmenté que de 3,1% à surfaces comparables.

"Nos résultats du 2e trimestre reflètent une forte exécution et une dynamique continue dans le secteur. Nous avons réalisé une rentabilité solide, augmenté les revenus des cotisations et surperformé sur l'essence", met en avant sa directrice financière (CFO), Laura Felice.

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