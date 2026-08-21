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BJ's Wholesale Club en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 14:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** L'action de la chaîne de magasins discount BJ's Wholesale Club Holdings BJ.N progresse d'environ 2% à 92,75 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel, misant sur une forte croissance du nombre d’adhérents et des ventes d’essence

** Elle table désormais sur un BPA ajusté annuel compris entre 4,60 et 4,80 dollars, contre une fourchette précédente de 4,40 à 4,60 dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires trimestriel total de 6,23 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 5,96 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Affiche un BPA ajusté de 1,36 $ au deuxième trimestre, dépassant également les prévisions de 1,17 $

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 1% depuis le début de l'année

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