Inversement, en cas de repli du Bitcoin, l'exposition est réduite et réorientée vers l'or. Cette stratégie vise à "exploiter les tendances cycliques et les fluctuations des prix à court terme, afin d'améliorer la performance des portefeuilles diversifiés à long terme".

(AOF) - Bitwise a annoncé la commercialisation du Bitwise Diaman bitcoin & Gold ETP. Selon la société, ce nouveau produit permet aux investisseurs de tirer parti à la fois du potentiel transformationnel de Bitcoin et des caractéristiques défensives éprouvées de l’or. L’ETP réplique physiquement l’indice Diaman Bitcoin & Gold, qui "ajuste dynamiquement l’allocation entre Bitcoin et l’or": "lorsque Bitcoin affiche une meilleure performance ajustée au risque, sa pondération est augmentée", résume Bitwise.

Bitwise: sortie d'un nouvel ETP alliant Bitcoin et or

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.