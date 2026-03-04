Bitpanda redéfinit la finance institutionnelle avec Bitpanda Enterprise

(AOF) - Bitpanda, plateforme d’actifs numériques, présente Bitpanda Enterprise, une offre institutionnelle autonome conçue pour combler le fossé entre la finance traditionnelle et l’économie numérique. S’appuyant sur plus de cinq ans d’excellence B2B (anciennement connue sous le nom de Bitpanda Technology Solutions), Bitpanda Enterprise consolide l’ensemble des capacités institutionnelles du groupe en un écosystème unifié et conforme.

Alors que l'industrie a historiquement été fragmentée par des "solutions ponctuelles", Bitpanda Enterprise propose une pile technologique cohérente adaptée aux sociétés de trading professionnelles, courtiers, gestionnaires d'actifs, family offices, fintechs et entreprises. Cette infrastructure leur permet de s'engager pleinement dans l'univers des actifs numériques.

Son infrastructure comprend :

- investment-as-a-Service : infrastructure pilotée par API, pour les marques financières destinées aux particuliers ;

- garde institutionnelle : solutions de stockage sécurisées et réglementées pour les actifs numériques ;

- liquidité profonde : exécution standardisée et règlement post‑trade pour les traders professionnels à fort volume ;

- paiements de nouvelle génération : rails de paiement crypto et stablecoin intégrés pour les commerçants B2B et B2C ;

- solutions Stablecoin : système modulaire de gestion de tokens pour l'émission et la gestion de stablecoins de marque ;

- tokenisation des actifs : infrastructure de chaîne d'entreprise pour la gestion du cycle de vie des actifs sur la blockchain ;