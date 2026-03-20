Bitpanda Group AG renforce son conseil d’administration

(AOF) - Bitpanda, plateforme européenne dédiée aux cryptomonnaies et autres actifs numériques, a annoncé la nomination de trois nouveaux membres au conseil d’administration de sa société holding, Bitpanda Group AG : Katrin Stark, Nirav Tolia et Karl-Theodor zu Guttenberg. Le conseil d’administration comprend également Paul Klanschek, Christian Trummer, James Fitzgerald, Caspar Wahler, Pius Sprenger et Tom Lesche.

Nirav Tolia est né en 1973 à Odessa, Texas. Il est titulaire d'une licence (Bachelor of Arts) en anglais de l'Université Stanford. Il est actuellement CEO, président du conseil d'administration et cofondateur de Nextdoor, société qu'il a cofondée en 2010. Il a occupé le poste de CEO de 2010 à 2019 avant d'y revenir en 2024.

Dr Katrin Stark est née en 1969 à Aschersleben, en Allemagne. Elle a étudié l'informatique à l'Université technique de Dresde, où elle a obtenu son doctorat, ainsi qu'à l'Université du Wisconsin. Elle est actuellement membre du conseil de surveillance de Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG et consultante en stratégie et finance pour la Fraunhofer Society.

Dr Karl-Theodor zu Guttenberg est né en 1971 à Munich, en Allemagne. Il a étudié le droit à l'Université de Bayreuth et est titulaire d'un doctorat de la School of Management de l'Université de Southampton. Il est fondateur et président de Spitzberg Partners LLC à New York, associé gérant de Guttenberg Ventures GmbH en Allemagne, et fondateur d'Open Minds Media GmbH à Munich.

"Ces nominations sont une démarche réfléchie visant à nous entourer des meilleurs talents mondiaux alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance. En réunissant une experte reconnue du secteur bancaire comme Katrin, qui comprend les complexités de la finance traditionnelle, une figure majeure de la Silicon Valley comme Nirav, avec son expérience dans le développement d'entreprises à l'échelle mondiale, et Karl-Theodor, avec sa perspective unique en matière géopolitique et réglementaire, nous renforçons considérablement notre avantage concurrentiel. C'est la combinaison parfaite entre expertise institutionnelle et ADN technologique pour garantir que Bitpanda reste à l'avant-garde de l'innovation financière", a déclaré Eric Demuth, fondateur de Bitpanda et président exécutif ainsi que président du conseil d'administration de Bitpanda Group AG.