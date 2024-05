Bitcoin : qu'est-ce que le halving ? Quelles en sont les conséquences ?

(Crédits photo : Unsplash - André François McKenzie )

Le halving est un événement majeur pour toute la crypto sphère. Si tous les investisseurs en crypto monnaie l'attendaient, il a fait cette année les gros titres des médias généralistes, signe supplémentaire, s'il en fallait de la démocratisation des crypto actifs. Vous êtes passé à côté ? Vous en avez entendu parler mais ne savez pas au juste de quoi il s'agit ?

Découvrez dans cet article ce qu'est le halving, ses caractéristiques, ce qu'il implique pour le bitcoin et ce qu'il pourrait induire comme bouleversement sur le marché des crypto monnaies.

Halving du Bitcoin : qu'est-ce que c'est ?

Le halving est la division par 2 de la récompense des mineurs de Bitcoin. En effet, les mineurs de Bitcoin, sécurisent les transactions de Bitcoin en validant les blocs (chaque bloc = 1 transaction) qui forment une chaîne de blocs sans cesse croissante qui garde la trace de toutes les transactions (la fameuse blockchain). Lorsque chaque bloc est validé, il y a un « hash », c'est-à-dire l'ajout d'un en-tête au nouveau bloc à partir du précédent. Le premier des mineurs qui trouve le hash remporte la récompense en Bitcoin.

Cette récompense était à l'origine de 50 BTC, puis elle a été réduite à 25, puis à 12,5, à 6,25 BTC, et depuis le dernier halving qui a eu lieu le 20 avril 2024, se chiffre à 3,125 BTC. Désormais, 450 bitcoins seront créés par jour en moyenne au lieu de 900.

Ce mécanisme a été conçu pour contrôler l'inflation en entraînant une raréfaction de l'offre, comme c'est le cas par exemple pour l'or ou le pétrole, pour lesquels l'extraction est de plus en plus rare et de plus en plus chère. D'ailleurs, le Bitcoin est limité. À terme, il y aura 21 millions de Bitcoins créés à horizon 2140. L'objectif de Satoshi Nakamoto le créateur du Bitcoin ? Prendre le contre-pied des monnaies fiat grâce auxquelles les banques centrales émettent de l'argent en fonction des besoins, sans limite. Le Bitcoin lui veut s'imposer comme une monnaie dont la valeur est protégée par la rareté.

Le halving du Bitcoin est donc un élément clé dans le fonctionnement de la première des crypto-monnaies. Il intervient tous les tous les 210 000 blocs minés, soit environ tous les quatre ans. C'est un événement prévu, attendu, dont les conséquences sont toutefois assez imprévisibles et font couler beaucoup d'encre.

Halving du Bitcoin : quelles conséquences sur le BTC ?

La montagne qui accouche d'une souris, c'est sans doute l'expression qui peut paraître la plus appropriée pour décrire les conséquences du halving de mai 2024.

Les influenceurs crypto comme les médias spécialisés, et même les rubriques éco des médias traditionnels, tous parlaient de la hausse que le Bitcoin, et toutes les autres crypto monnaies dans son sillage, allait connaître à la suite du halving. En réalité, de hausse, il n'y en a pas eu.

Et la première des conséquences, bien tangible elle, c'est l'augmentation du coût de production du Bitcoin puisque la récompense est divisée par deux. L'augmentation du coût de minage est toutefois assez difficile à calculer et ne correspond pas exactement à une multiplication par deux car il faut également prendre en compte la possible baisse de 20 % du hashrate du réseau Bitcoin, ce qui reflète la disparition des petites entreprises de minage en raison d'une rentabilité réduite. Ainsi, JP Morgan estime que le coût de production moyen d'un Bitcoin pourrait atteindre environ 53 000 dollars après le halving d'avril 2024.

Pour ce qui est des conséquences sur le cours de Bourse du Bitcoin, les choses sont plus incertaines. Même si la raréfaction de l'offre, face à une demande toujours soutenue devrait entraîner une hausse des prix, il ne faut pas oublier que le halving est vraisemblablement, événement prévu et attendu comme nous le disions plus haut, est déjà vraisemblablement pricé par le marché. Les investisseurs pensant que cet événement conduira à une hausse des prix, achètent des bitcoins en amont, ce qui fait monter le prix avant même que le halving ne se produise. Ce « pricing in » est surtout le fait d'institutionnels qui disposent de ressources considérables et adoptent une vision à long terme. Les particuliers ont davantage tendance à réagir aux flcuctuations du marché, et sont souvent victimes de FOMO (pour Fear Of Missing Out) et qui désigne le fait d'avoir peur de manquer une opportunité et conduit à investir de façon impulsive et tardive quand les prix ont déjà intégré les nouvelles informations.

Pour finir, rappelons que le halving n'est qu'un élément parmi bien d'autres susceptibles de faire grimper les cours du BTC. Même si historiquement il a toujours eu tendance à inscrire le marché dans une phase haussière, en 2024, la hausse était déjà bien amorcée. En effet, depuis l'automne 2023, le Bitcoin a été porté par l'approbation d'un ETF BTC Spot par le gendarme américain des marchés, un signe de l'adoubement du Bitcoin par la finance traditionnelle et un accélérateur de l'afflux de capitaux, notamment des institutionnels, vers la première crypto monnaie.