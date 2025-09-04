 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BITCOIN-AMÉRICAIN, soutenu par les fils aînés de Trump, glisse après les débuts du Nasdaq
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions d'American bitcoin ABTC.O , soutenues par les fils aînés du président américain Donald Trump, chutent de 8,5 % à 7,35 $ sur le marché, un jour après leurs débuts sur le Nasdaq

** Le mineur de bitcoins a déclaré avoir presque doublé sa capacité de minage à 24 exahash par seconde (EH/s) contre 10 EH/s auparavant

** La société est détenue à environ 20 % par Eric Trump et Donald Trump Jr, a déclaré Asher Genoot, président exécutif d'ABTC

** ABTC est l'une des nombreuses incursions de la famille Trump dans le domaine de la cryptographie, ce qui a suscité des critiques de la part des législateurs démocrates et des organismes de surveillance de l'éthique du gouvernement au sujet des conflits d'intérêts

** Eric Trump, le deuxième fils de Trump, a rejeté ces critiques mercredi en les qualifiant de "folles"

** Au cours de la première journée de transactions suivant une fusion SPAC, ABTC a grimpé jusqu'à 14,52 dollars avant de clôturer à 8,04 dollars

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

