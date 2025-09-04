BITCOIN-AMÉRICAIN, soutenu par les fils aînés de Trump, glisse après les débuts du Nasdaq

4 septembre - ** Les actions d'American bitcoin ABTC.O , soutenues par les fils aînés du président américain Donald Trump, chutent de 8,5 % à 7,35 $ sur le marché, un jour après leurs débuts sur le Nasdaq

** Le mineur de bitcoins a déclaré avoir presque doublé sa capacité de minage à 24 exahash par seconde (EH/s) contre 10 EH/s auparavant

** La société est détenue à environ 20 % par Eric Trump et Donald Trump Jr, a déclaré Asher Genoot, président exécutif d'ABTC

** ABTC est l'une des nombreuses incursions de la famille Trump dans le domaine de la cryptographie, ce qui a suscité des critiques de la part des législateurs démocrates et des organismes de surveillance de l'éthique du gouvernement au sujet des conflits d'intérêts

** Eric Trump, le deuxième fils de Trump, a rejeté ces critiques mercredi en les qualifiant de "folles"

** Au cours de la première journée de transactions suivant une fusion SPAC, ABTC a grimpé jusqu'à 14,52 dollars avant de clôturer à 8,04 dollars