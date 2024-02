Bitcoin affiche 1000 milliards de dollars de capitalisation

Certains investisseurs ont aussi "vendu la nouvelle" et le Bitcoin est retombé à 38512 dollars fin janvier avant de rebondir de 34%. A ce rythme là, il pourrait rapidement retrouver son plus haut historique de près de 69000 dollars atteint en novembre 2021.

(AOF) - La capitalisation du bitcoin est repassée au-dessus des 1000 milliards de dollars pour la première fois depuis novembre 2021. La plus célèbre des cryptomonnaies gagne 4,43% à 51741 dollars. Au cours des derniers mois, elle a bénéficié des anticipations de lancements d’ETF Bitcoin au comptant aux Etats-Unis. Depuis leur arrivée le 11 janvier, ils ont attiré un flux important d’argent frais. Ils ont ainsi enregistré des entrées nettes de 1,1 milliard de dollars la semaine dernière.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.