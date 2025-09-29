Bit Digital chute après avoir dévoilé une offre de dette convertible de 100 millions de dollars

29 septembre -

** Les actions du mineur d'actifs numériques Bit Digital

BTBT.O ont chuté de 10,3 % après les heures de bureau à 2,87 $, alors qu'il cherche à lever des capitaux

** La société new-yorkaise BTBT annonce une offre publique de 100 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans ()

** La société utilisera le produit net de l'offre principalement pour

l'entreprise utilisera le produit net de l'offre principalement pour acheter la crypto-monnaie ethereum ETH= , et éventuellement pour des investissements potentiels, des acquisitions liées aux actifs numériques

** Barclays, Cantor Fitzgerald et

B. Riley Secs sont les teneurs de livre conjoints

** BTBT déclare également dans un dépôt () qu'elle s'attend à un revenu de 20,1 à 22,2 millions de dollars pour les deux mois se terminant le 31 août, et à des liquidités d'environ 163,7 à 173,9 millions de dollars

** La société a ~321,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1 milliard de dollars

** Les actions de BTBT ont terminé lundi en hausse de 8,5 % à 3,20 $, en hausse de 9 % depuis le début de l'année

** En juin, BTBT a fixé le prix d'une offre d'actions de 150 millions de dollars () à 2 $ pour son pivot vers l'ETH

Les 5 analystes qui couvrent BTBT considèrent l'action comme "achetée" et le PT médian est de 5,50 $, selon les données de LSEG