Birmanie-L'effondrement d'une mine de diamant fait 162 morts

3 juillet (Reuters) - Le bilan de l'effondrement d'une mine de diamant dans le nord de la Birmanie s'est alourdi jeudi soir à au moins 162 morts, ont déclaré les autorités. Un amas de déchets miniers s'est effrondré vers un lac en contrebas, et de nombreux travailleurs ont été ensevelis sous une marée de boue. Les équipes de secours ont découvert pour le moment 162 cadavres, a indiqué le département des pompiers, alors que les recherches se poursuivaient. (Raju Gopalakrishnan; version française Jean Terzian)

