Birkenstock revoit à la hausse ses prévisions de ventes en raison de l'augmentation de la demande de sabots et de chaussures

La demande reste forte malgré les tarifs douaniers américains et l'inflation

Birkenstock prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 17,5 % à taux constant

Acquisition de l'usine de Dresde pour augmenter la capacité de production

Le fabricant allemand de sandales Birkenstock BIRK.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, porté par la demande de sabots et de chaussures de la part d'acheteursaisés, malgré des hausses de prix. La demande de produits à la mode et aspirationnels tels que les sandales coûteuses de Birkenstock, les poussettes populaires de Bugaboo, ainsi que les sacs à main Tabby de Coach TPR.N est restée intacte de la part des consommateurs à revenus élevés aux États-Unis, même si les tarifs douaniers et l'inflation pesaient sur les budgets des ménages à revenus plus faibles.

Birkenstock a augmenté ses prix pour atténuer l'impact des droits de douane américains de 15 % sur les importations européennes, mais la demande a été forte pour ses produits,notamment les sabots Boston en cuir suédé à bout fermé, dont le prix en ligne peut atteindre 275 dollars.

La société, dont les actions étaient en hausse d'environ 6 % dans les échanges avant bourse, prévoit maintenant des ventes d'au moins 2,09 milliards d'euros (2,45 milliards de dollars), ce qui implique une croissance d'environ 17,5 % à taux constant par rapport à l'année dernière. Le fabricant de sandales coté à New York avait précédemment déclaré qu'il s'attendait à une croissance de son chiffre d'affaires annuel dans le haut de sa fourchette deprévisions de 15 % à 17 %.

Au moins 520 millions d'euros de ventes devraient être enregistrés au quatrième trimestre, qui se termine généralement en septembre, soit une croissance de 18 % en glissement annuel pour la période de trois mois, a déclaré Birkenstock. La demande de ses produits au prix fort a contribué à une amélioration du bénéfice au cours du troisième trimestre, publié en août. L'entreprise, qui fabrique 95 % de ses chaussures en Allemagne, a également cherché à rendre ses usines et sa logistique plus efficaces et à réduire ses coûts de production pour gérer les retombées des droits de douane.

Jeudi, la société a déclaré qu'elle avait acquis un site de production près de Dresde, en Allemagne, pour 18 millions d'euros, afin d'augmenter sa capacité de production. Le site devrait être opérationnel d'ici la fin de l'exercice 2027. Birkenstock a maintenu son objectif de croissance de 31,3 % à 31,8 % du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour l'année se terminant le 30 septembre.

