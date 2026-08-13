Birkenstock revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires grâce à une forte demande ; son cours bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours, ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 5 et 6, de détails au paragraphe 10 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Sanskriti Shekhar

Birkenstock BIRK.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel et a dépassé les estimations de chiffre d’affaires trimestriel, misant sur la demande soutenue de ses sandales haut de gamme au prix plein de la part d’une clientèle aisée, ce qui a fait grimper son cours d’environ12% avant l’ouverture du marché.

Un fort pouvoir de fixation des prix et la fidélité à la marque ont permis à des entreprises telles que Birkenstock, qui s’adressent à une clientèle aisée, de rester largement à l’abri du ralentissement général des dépenses discrétionnaires aux États-Unis, qui touche une grande partie du secteur de l’habillement et de la chaussure.

La demande pour les sandales haut de gamme, les sabots et les chaussures fermées de la société est restée solide au cours du trimestre, tandis que le développement de son activité de vente directe aux consommateurs (DTC) et de son réseau de magasins a contribué à stimuler la croissance dans toutes les régions.

Les ventes DTC, c’est-à-dire celles réalisées via ses propres boutiques et son site web, ont progressé de 14% et ont représenté près de 39% du chiffre d’affaires trimestriel.

Cette stratégie s’inscrit dans une tendance plus large de l’industrie de la chaussure à vendre directement aux consommateurs, un canal qui offre généralement des marges plus élevées et une moindre dépendance vis-à-vis des actions promotionnelles.

Deckers Outdoor DECK.N , propriétaire de Hoka, a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en juillet, invoquant la croissance de son activité DTC pour expliquer son gain de parts de marché.

“Birkenstock est une marque extrêmement connue, mais elle est loin d’être la plus importante, et elle exploite son potentiel de croissance de manière mesurée, laissant systématiquement entendre que la demande dépasse l’offre disponible ”, a déclaré Simeon A. Siegel, analyste chez Guggenheim Securities.

L’impact du conflit au Moyen-Orient sur le trimestre a été plus limité que prévu initialement, a indiqué Birkenstock.

Les ventes dans la région Asie-Pacifique ont augmenté de 18% en données publiées au cours du trimestre, tandis que celles des Amériques ont progressé de 11% et celles de la zone EMEA de 15%. Birkenstock table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 15% à taux de change constant pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure de 13% à 15%. La société a maintenu ses prévisions de bénéfice annuel entre 1,90 et 2,05 euros par action.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 13% pour atteindre 719,5 millions d'euros (829,1 millions de dollars), dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 713,4 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 0,74 euro, en deçà des estimations de 0,76 euro.

(1 dollar = 0,8678 euros)