Birkenstock relève ses perspectives de ventes annuelles
information fournie par AOF 25/09/2025 à 14:16

(AOF) - Birkenstoch, spécialiste allemand des sandales haut de gamme, a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison d'une forte demande. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires d'au moins 2,09 milliards d'euros (2,45 milliards de dollars), soit une croissance d'environ 17,5% à taux de change constants par rapport à l'an dernier. La firme avait auparavant indiqué tabler sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires dans le haut de sa fourchette prévisionnelle, comprise entre 15% et 17%.

Birkenstock a annoncé ce jeudi l'acquisition d'un site de production près de Dresde, en Allemagne, pour 18 millions d'euros, afin d'augmenter ses capacités de fabrication. Ce site devrait être opérationnel d'ici la fin de l'exercice 2027.

L'entreprise a par ailleurs maintenu son objectif de croissance de 31,3% à 31,8% de son Ebitda ajusté (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour l'exercice clos au 30 septembre.

AOF

BIRKEN
40,740 EUR Tradegate +4,62%
BIRKEN
45,320 USD NYSE 0,00%
