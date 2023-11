Birkenstock : plusieurs analystes initient le suivi de la valeur

(AOF) - Plusieurs brokers ont entamé le suivi de Birkenstock, le célèbre fabricant de sandales qui est entré en Bourse à New-York en octobre. Morgan Stanley est à Pondération en ligne avec un objectif de cours de 41 dollars. S’il reconnaît que la société possède un certain nombre d'attraits de point de vue financier, il considère qu'ils sont en grande partie pris en compte dans les cours. Jefferies est pour sa part à l'Achat, ciblant 50 dollars.

"Compte tenu de sa marque historique et de sa clientèle fidèle, nous pensons que la société est bien positionnée pour assurer une forte croissance de son chiffre d'affaires, maintenir son profil de marge attrayant et étendre son marché potentiel", explique l'intermédiaire.

JPMorgan affiche également une recommandation favorable et un objectif de cours de 48 dollars. Le bureau d'études considère que l'objectif de croissance annuelle des revenus de la direction, de l'ordre de 15% à 20%, pour une marge d'Ebitda d'environ 30 % (environ 10 points au-dessus des concurrents mondiaux du secteur de la chaussure), comme une hypothèse de base "prudente".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.