 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 833,25
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Birkenstock manque les estimations de ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 11:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Birkenstock BIRK.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre jeudi, les acheteurs aisés ayant réduit leurs dépenses pour les chaussures haut de gamme du fabricant allemand de sandales dans un contexte d'incertitude économique mondiale. La société a déclaré un revenu trimestriel de 635 millions d'euros (741,49 millions de dollars), par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 636,74 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 0,8564 euros)

Valeurs associées

BIRKEN
50,230 USD NYSE +2,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank