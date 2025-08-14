Birkenstock manque les estimations de ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Birkenstock BIRK.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre jeudi, les acheteurs aisés ayant réduit leurs dépenses pour les chaussures haut de gamme du fabricant allemand de sandales dans un contexte d'incertitude économique mondiale. La société a déclaré un revenu trimestriel de 635 millions d'euros (741,49 millions de dollars), par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 636,74 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 0,8564 euros)