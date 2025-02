Birkenstock maintient ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le fabricant allemand de sandales côté à Wall Street confirme ses prévisions sur l'exercice en cours : croissance du chiffre d'affaires de 15 à 17% à taux de change constant, marge d'Ebitda ajusté entre 30,8 et 31,3% et amélioration de la marge brute, se rapprochant de l'objectif à long terme de 60%.

(AOF) - Les revenus de Birkenstock au premier trimestre de son exercice 2024/2025 s'élèvent à 362 millions d'euros, soit une augmentation de 19% à taux de change constant. Il est supérieur aux prévisions annuelles de la société (15-17%). Ses revenus ont augmenté grâce à la forte demande de produits pour toutes les régions, canaux et catégories pendant la période des fêtes. Sur ce trimestre, son bénéfice net ressort à 20 millions d'euros (soit un BPA de 0,11 euro), contre une perte nette de 7 millions d'euros l'année dernière à la même période (soit une perte par action de 0,04 euro).

