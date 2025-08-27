 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BioXcel va demander une autorisation pour l'utilisation à domicile d'un médicament contre l'agitation après une étude positive
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de la directrice générale au paragraphe 5, le commentaire de l'analyste au paragraphe 8 et met à jour les mouvements d'actions) par Sneha S K et Siddhi Mahatole

BioXcel Therapeutics BTAI.O a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de demander une approbation élargie au début de l'année prochaine pour l'utilisation de son médicament contre l'agitation à domicile après avoir réussi une étude de phase avancée sur des patients atteints de troubles bipolaires ou de schizophrénie.

Toutefois, ses actions ont chuté de 14,5 % en raison des craintes que BioXcel n'ait besoin de fonds supplémentaires pour lancer le médicament, étant donné qu'elle ne disposait que d'environ 18,6 millions de dollars de liquidités au 30 juin.

Le médicament, BXCL501 ou dexmedetomidine, a été bien toléré lors d'une étude portant sur plus de 200 patients souffrant d'épisodes d'agitation malgré un traitement antérieur. De plus, aucun patient n'a arrêté le traitement pendant l'essai.

La forme de film oral du médicament est vendue sous le nom d'Igalmi aux États-Unis pour traiter l'agitation liée à la schizophrénie ou au trouble bipolaire sous supervision médicale.

Une intervention précoce à domicile peut prévenir l'aggravation des symptômes et réduire les visites aux urgences, a déclaré la directrice générale Vimal Mehta, ajoutant que BioXcel envisageait des options, y compris des partenariats et des accords de redevances, avant l'approbation et le lancement du médicament.

Les analystes ont déclaré que le médicament pourrait toucher plus de patients s'il était approuvé pour une utilisation à domicile, en raison de l'absence d'autres traitements approuvés.

Dans le cadre de l'étude, les patients, qui vivaient chez eux seuls ou avec des soignants, se sont administré une dose de 120 microgrammes du médicament ou un placebo. L'entreprise a déclaré que le médicament avait contribué à réduire les symptômes grâce à des doses répétées pendant 12 semaines.

Samir Devani, analyste chez Rx Securities, a déclaré que les effets indésirables diminuaient avec l'administration répétée du médicament, ce qui constituait une grande inconnue de l'étude. "La FDA sera très rassurée par le profil de sécurité", a déclaré M. Devani.

Le BXCL501 cible les récepteurs du cerveau qui aident à réduire les comportements liés au stress tels que l'agitation, un symptôme courant chez les patients souffrant de certains troubles neurologiques.

BioXcel estime que les patients connaissent jusqu'à 3 ou 4 épisodes par mois, ce qui peut entraîner un malaise physique ou mental et une activité motrice excessive.

