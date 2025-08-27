 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BioXcel Therapeutics augmente après qu'un médicament contre l'agitation ait atteint l'objectif principal d'une étude à domicile
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de la société biopharmaceutique BioXcel Therapeutics BTAI.O augmentent de 11,1 % à 5,82 $ avant la mise sur le marché

** La société indique que son médicament expérimental contre l'agitation a atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée le testant chez des patients atteints de troubles bipolaires ou de schizophrénie pour une utilisation à domicile

** Le médicament, BXCL501, également connu sous le nom de dexmédétomidine, est vendu sous le nom d'Igalmi aux États-Unis pour le traitement aigu de l'agitation associée à la schizophrénie ou aux troubles bipolaires de type I ou II dans des environnements médicalement supervisés

** Les données de cet essai sur 200 patients pourraient permettre d'élargir l'autorisation de mise sur le marché du médicament pour une utilisation à domicile

** La société prévoit de soumettre une demande d'autorisation élargie pour le médicament au premier trimestre 2026 pour une utilisation à domicile

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 12,4 % depuis le début de l'année

