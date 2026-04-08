BioXcel progresse grâce au début de l'essai de son médicament contre les troubles du stress chez les victimes de traumatismes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie BioXcel Therapeutics BTAI.O augmentent de 11,9 % à 1,22 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir commencé à recruter des patients dans le cadre d'un essai sur le BXCL501 pour les réactions de stress aigu, un état de santé mentale à court terme qui peut inclure de l'anxiété, des troubles du sommeil et des douleurs après des événements traumatisants

** Le médicament est testé sur 100 personnes peu après des incidents tels que des accidents de voiture, dans le but de calmer les symptômes du stress et de prévenir les problèmes de santé mentale à plus long terme

** L'étude est dirigée par l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et est financée par le gouvernement américain, tandis que BioXcel fournit le médicament

** Il n'existe actuellement aucun médicament recommandé pour les réactions aiguës au stress, et des résultats positifs pourraient favoriser l'utilisation de médicaments dans les cas urgents

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 32% depuis le début de l'année